Mystery-Box-Hype: Tankstelle im Erzgebirge testet das große Kribbeln

Die Wundertüte 2.0, das Geschäft mit unzustellbaren Sendungen und Retouren, floriert. Es sind hauptsächlich Männer, die von einer schwarzen Kiste magisch angezogen werden. Aber was ist drin im Paket?

Gewicht taxieren, schütteln und rätseln. Der Inhalt der schwarzen Kiste in der Shell-Tankstelle Ehrenfriedersdorf sorgt für Kribbeln. Definitiv. Mitten im Verkaufsraum platziert ist die neue Offerte nicht zu übersehen. Kaufen oder nicht kaufen – und wenn ja, welches Paket – das ist die Frage. Stationsleiter Christian Kieker testet seit... Gewicht taxieren, schütteln und rätseln. Der Inhalt der schwarzen Kiste in der Shell-Tankstelle Ehrenfriedersdorf sorgt für Kribbeln. Definitiv. Mitten im Verkaufsraum platziert ist die neue Offerte nicht zu übersehen. Kaufen oder nicht kaufen – und wenn ja, welches Paket – das ist die Frage. Stationsleiter Christian Kieker testet seit...