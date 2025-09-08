Nach Brand im eigenen Depot: Feuerwehr im Erzgebirge bekommt neues Fahrzeug

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz haben durch ein Feuer ihren Mannschaftstransportwagen verloren. Dabei hätte alles noch viel schlimmer kommen können. Nun aber gibt es gute Nachrichten.

Laute Bässe dröhnen aus den Boxen im Depot der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz. Umrahmt von Lichtshow, Nebel und Konfetti wurde am Freitagabend schließlich der Vorhang gelüftet. Dahinter: ein neuer Mannschaftstransportwagen. Ein besonderer Moment, der gebührend gefeiert wurde. Denn mit der feierlichen Fahrzeugübergabe haben die Kameraden den...