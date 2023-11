Nach brutaler Attacke am Busbahnhof: Jetzt spricht die Mutter des Opfers

Seit dem Angriff auf den 18-Jährigen lebe die Familie in Angst, sagt die Mutter. Dabei sei ihr Sohn nicht das erste Opfer von Gewalt am Busbahnhof in Annaberg. Was die Erzgebirgerin besonders empört.

Ihr Sohn hätte tot sein können, sagt eine Mutter aus dem Erzgebirge. Ihr Junge war das Opfer der brutalen Attacke, die sich vor anderthalb Wochen am Busbahnhof und im angrenzenden Stadtpark in Annaberg-Buchholz ereignet hat. Auch aufgrund der Videos von der Straftat, die sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken ausbreiteten, sorgte der... Ihr Sohn hätte tot sein können, sagt eine Mutter aus dem Erzgebirge. Ihr Junge war das Opfer der brutalen Attacke, die sich vor anderthalb Wochen am Busbahnhof und im angrenzenden Stadtpark in Annaberg-Buchholz ereignet hat. Auch aufgrund der Videos von der Straftat, die sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken ausbreiteten, sorgte der...