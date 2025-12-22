MENÜ
Dutzende Bungalows und Wohnwagen sind Sonntagfrüh beim Brand auf der Ehrenfriedersdorfer Seite des Stauweihers zerstört worden. Es gibt zwei sichtbare Brandflächen.
Dutzende Bungalows und Wohnwagen sind Sonntagfrüh beim Brand auf der Ehrenfriedersdorfer Seite des Stauweihers zerstört worden. Es gibt zwei sichtbare Brandflächen. Bild: André März
Dutzende Bungalows und Wohnwagen sind Sonntagfrüh beim Brand auf der Ehrenfriedersdorfer Seite des Stauweihers zerstört worden. Es gibt zwei sichtbare Brandflächen.
Dutzende Bungalows und Wohnwagen sind Sonntagfrüh beim Brand auf der Ehrenfriedersdorfer Seite des Stauweihers zerstört worden. Es gibt zwei sichtbare Brandflächen. Bild: André März
Annaberg
Nach dem Brand am Geyerschen Teich: Zwei Brandflächen – und ein Feuerteufel?
Von Katrin Kablau
Am Montagvormittag ist das Gelände am Stauweiher immer noch gesperrt. Zwei Brandmittel-Spürhunde kommen zum Einsatz. Können die Dauercamper im Schutt ihrer Bungalows die nächsten Tage noch etwas finden?

Tag 1 nach dem Großbrand am Geyerschen Teich. Mehr und mehr verdichten sich die Anzeichen: Es könnte Brandstiftung gewesen sein. Polizeibeamte des Fachkommissariats der Kripo sowie Brandursachenermittler ermittelten auch am Montag nochmals mehrere Stunden am Brandort im Campingpark. Bis kurz vor Mittag wurden sie auch von zwei...
