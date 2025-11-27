Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach langer Sperrung: Zubringer zum Fichtelberg wird einen Tag vor Lichterfahrt freigegeben

Annaberg
Nach langer Sperrung: Zubringer zum Fichtelberg wird einen Tag vor Lichterfahrt freigegeben
Redakteur
Von Annett Honscha
Die S 268 in Crottendorf und Neudorf soll in Kürze wieder befahrbar sein. Zuletzt gab es dort eine Doppelbaustelle. Am Samstag rollen beleuchtete Lkw über die Staatsstraße.

Zwei Langzeitbaustellen auf der S 268 im Erzgebirge sollen in Kürze Geschichte sein. Nach umfangreichen Bauarbeiten ist geplant, die Staatsstraße am Freitagnachmittag in Crottendorf und in Neudorf wieder für den Verkehr freizugeben. Das bestätigt das Landratsamt.
