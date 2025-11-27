Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach monatelanger Sperrung im Erzgebirge: Zubringer zum Fichtelberggebiet bald wieder offen

Die S 268 in Crottendorf soll am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Die S 268 in Crottendorf soll am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bild: Ronny Küttner
Die S 268 in Crottendorf soll am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Die S 268 in Crottendorf soll am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Nach monatelanger Sperrung im Erzgebirge: Zubringer zum Fichtelberggebiet bald wieder offen
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die S 268 in Crottendorf und Neudorf soll in Kürze für den Verkehr freigegeben werden. Am Samstag rollt eine Lichterfahrt über die Strecke.

Zwei Langzeitbaustellen auf der S 268 im Erzgebirge sollen in Kürze Geschichte sein. Nach umfangreichen Bauarbeiten ist geplant, die Staatsstraße am Freitagnachmittag in Crottendorf und in Neudorf wieder für den Verkehr freizugeben. Das bestätigt das Landratsamt.
