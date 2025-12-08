Nach Überfall auf Wohnmobil im Erzgebirge: Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Annaberg
Am frühen Sonntagmorgen sind Wohnmobilinsassen in Schlettau überfallen worden. Ein Unbekannter weckte sie und verlangte Geld. Der Fall wirft Fragen auf.
Zu einem Übergriff auf Wohnmobilinsassen ist es am Sonntagmorgen auf dem Hermannsdorfer Weg in Schlettau gekommen. Laut Polizeibericht sind die beiden Insassen des Wohnmobils, eine 54-jährige Frau und ein 50 Jahre alter Mann, gegen 5.50 Uhr von einem Unbekannten geweckt worden. Dann forderte der Mann Bargeld und wurde gewalttätig, so ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.