Nach Überfall auf Wohnmobil im Erzgebirge: Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Am frühen Sonntagmorgen sind Wohnmobilinsassen in Schlettau überfallen worden. Ein Unbekannter weckte sie und verlangte Geld. Der Fall wirft Fragen auf.

Zu einem Übergriff auf Wohnmobilinsassen ist es am Sonntagmorgen auf dem Hermannsdorfer Weg in Schlettau gekommen. Laut Polizeibericht sind die beiden Insassen des Wohnmobils, eine 54-jährige Frau und ein 50 Jahre alter Mann, gegen 5.50 Uhr von einem Unbekannten geweckt worden. Dann forderte der Mann Bargeld und wurde gewalttätig, so ein...