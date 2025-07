Nachts an den Greifensteinen: Wo eine Uraufführung Publikumswünsche erfüllt

Eine der erfolgreichsten Inszenierungen der Greifenstein-Festspiele erfährt in diesem Sommer ihre Fortsetzung. Aber was haben Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid damit zu tun?

Es war eine der erfolgreichsten Inszenierungen der zurückliegenden Jahre auf der Freilichtbühne an den Greifensteinen: „Elfen-Feuer zwischen Felsen“. 2014 hatte die fantastische Geschichte aus der Welt der Elfen und Trolle in den erzgebirgischen Wäldern Premiere. Nach langer Pause und auf vielfachen Wunsch des Publikums gibt es in diesem...