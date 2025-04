Nächtlicher Raub in Annaberg-Buchholz: Polizei nimmt Duo aus Tschechien fest

Nach einem Hinweis stellen Beamte die mutmaßlichen Einbrecher. Ein Zeugenhinweis führte sie zu einer Gartenlaube.

Zwei mutmaßliche Einbrecher hat die Polizei in Annaberg-Buchholz Samstagnacht gegen 1.30 Uhr erwischt. Die Männer (34 und 36 Jahre) waren laut der Chemnitzer Direktion in eine Gartenlaube an der Hans-Witen-Straße eingebrochen und wurden nach einem Zeugenhinweis gestellt. Das Duo hatte Einbruchswerkzeug sowie einige gestohlene Gegenstände –...