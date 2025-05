Nah dran am Abgrund: Auf neuen Film folgt im Erzgebirge ein Experiment

Großstadtreporter Ingo Kleinelt und seine Sicht aufs Erzgebirge können offenbar erneut begeistern. Doch nun wird es erst richtig spannend.

Ob als Whatsapp-Status oder via Facebook: Seit der neue Imagefilm unter dem Titel „Nah dran am Abgrund: Erzgebirge“ am Sonnabend online gegangen ist, verbreiten ihn gerade Erzgebirger rege weiter. Auf Youtube war das rund fünf Minute lange Video bis Dienstagnachmittag so auch bereits rund 60.000-mal aufgerufen und vielfach positiv kommentiert...