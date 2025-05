Neu am Geyerschen Teich: Minigolf spielen in erzgebirgischem Flair

Die neue Minigolfanlage am Greifenbachstauweiher ist fertig. Und mit ihr auch das neue Bistro am Nordufer. Warum dort künftig die Musik spielt.

Sie ist nicht wieder zu erkennen: die Minigolfanlage am Greifenbachstauweiher. In nur etwas mehr als fünf Wochen Bauzeit sind dort auf einer Fläche von annähernd 700 Quadratmetern 14 neue Bahnen aus Kunstrasen entstanden. Parallel dazu hat – in etwa fünf Monaten Bauzeit – das benachbarte Bistro eine grundhafte Sanierung erfahren....