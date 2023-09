Neu im Theater: ein preisgekrönter Bariton, eine entdeckungsfreudige Sopranistin und ein komischer Mundharmonikaspieler

Ihren Einstand haben sie alle drei bereits gegeben: die drei Neuen im Ensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg. Doch die nächste Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten.

Mit drei neuen Ensemblemitgliedern ist das Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz in die neue Spielzeit gestartet. Und alle drei hat das Publikum bereits auf der Bühne erlebt: Bariton Jakob Hoffmann hat in der Wiederaufnahme der beliebten Operette „Die Fledermaus“ die Rolle des Rentiers Gabriel von Eisenstein von Jason-Nandor...