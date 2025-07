Neuer Imbiss mit Gastraum im Erzgebirge

Mit einem eigenen Geschäft erfüllt sich Hasan Al Amari seinen Traum. Neben den typischen Dönerspezialitäten hat er auch eine beliebte Süßspeise auf der Karte.

Ein neues gastronomisches Angebot gibt es in Scheibenberg. Direkt an der Bundesstraße 101 betreibt Hasan Al Amari einen Imbiss unter dem Namen „Toros“. Einigen Erzgebirgern wird dieser Name aus Gelenau und Auerbach ein Begriff sein.