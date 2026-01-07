MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der aktuelle Lidl-Markt an der B 95 in Annaberg-Buchholz soll einem Neubau weichen.
Der aktuelle Lidl-Markt an der B 95 in Annaberg-Buchholz soll einem Neubau weichen. Bild: Ronny Küttner
Der aktuelle Lidl-Markt an der B 95 in Annaberg-Buchholz soll einem Neubau weichen.
Der aktuelle Lidl-Markt an der B 95 in Annaberg-Buchholz soll einem Neubau weichen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Neuer Lidl-Markt im Erzgebirge: Großprojekt nimmt erste Hürde im Stadtrat
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Discounter plant den Abriss und Neubau einer Filiale in Annaberg-Buchholz. Trotz großer Zustimmung gibt es auch kritische Töne.

Mit den Bauarbeiten auf dem Areal der ehemaligen OPEW-Fabrik entsteht aktuell bereits ein neuer Supermarkt in Annaberg-Buchholz. Voraussichtlich im Sommer dieses Jahres soll die Edeka-Filiale in Innenstadtnähe eröffnen. Auch für den Neubau eines Aldi-Marktes – direkt an der B 95 unterhalb der Montessori-Grundschule – könnte nach der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
3 min.
Tipfl-Abzocke auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: „Ich dachte erst, es ist ein Scherz“
Für diese Tasse zahlte eine Plauenerin 10 Euro. Regulär kosten die Plauener Weihnachtstipfl 3,50 Euro.
Glühwein mit Nachgeschmack. Für ihr Weihnachtstipfl bezahlte eine Plauenerin fast den dreifachen Preis. Ein Missverständnis oder steckt doch mehr dahinter?
Claudia Bodenschatz
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
27.10.2025
3 min.
Großprojekt im Erzgebirge: Discounter plant Supermarktneubau
So könnte der neue Lidl-Markt in Annaberg-Buchholz aussehen. Vertreter des Unternehmens haben im Stadtrat die Pläne vorgestellt.
Seit fast 30 Jahren betreibt Lidl eine Filiale in Annaberg-Buchholz. Nach einem Standortwechsel zur Jahrtausendwende soll nun die nächste große Veränderung folgen. Was das Unternehmen vorhat.
Patrick Herrl
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
Mehr Artikel