Neuer Parkplatz am Fichtelberg – Oberwiesenthal schaltet Anwälte ein

Am Dienstagabend hat der Stadtrat des Kurorts über den Antrag einer Berliner Eigentümergesellschaft abgestimmt, direkt am Skihang einen Parkplatz für bis zu 100 Autos einzurichten. Wie es weitergeht.

Der Stadtrat von Oberwiesenthal hat sich am Dienstagabend mit Plänen einer Berliner Eigentümergesellschaft beschäftigt. Die will direkt am Haupthang des Skigebiets einen gebührenpflichtigen Parkplatz für bis zu 100 Autos einrichten und betreiben. Der Stadtrat von Oberwiesenthal hat sich am Dienstagabend mit Plänen einer Berliner Eigentümergesellschaft beschäftigt. Die will direkt am Haupthang des Skigebiets einen gebührenpflichtigen Parkplatz für bis zu 100 Autos einrichten und betreiben.