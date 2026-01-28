MENÜ
Vorn die Fläche am Skihang, auf der bis zu 100 Autos Platz finden sollen.
Vorn die Fläche am Skihang, auf der bis zu 100 Autos Platz finden sollen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Neuer Parkplatz am Fichtelberg – Oberwiesenthal schaltet Anwälte ein
Redakteur
Von Kjell Riedel
Am Dienstagabend hat der Stadtrat des Kurorts über den Antrag einer Berliner Eigentümergesellschaft abgestimmt, direkt am Skihang einen Parkplatz für bis zu 100 Autos einzurichten. Wie es weitergeht.

Der Stadtrat von Oberwiesenthal hat sich am Dienstagabend mit Plänen einer Berliner Eigentümergesellschaft beschäftigt. Die will direkt am Haupthang des Skigebiets einen gebührenpflichtigen Parkplatz für bis zu 100 Autos einrichten und betreiben.
