Neuer Rekord: Warum im tiefsten Erzgebirge 100 Menschen eine Tonne Weißkohl zu Sauerkraut machen

Schnippeln, Stampfen, Freuen: In Steinbach stellt eine Fangemeinde einmal im Jahr noch echt handgemachtes Sauerkraut her. Die Schaffe hat sich in halb Deutschland herumgesprochen. Was geht da ab?

Jutta Hübler hat ein Problem. „Ich habe meine Kopfhörer vergessen." So könne sie eben nicht ihre Lieblingsmusik hören - und dazu im Takt ihre nackten Füße noch beherzter in der kleinen weißen Plastewanne stampfen lassen. „Aber ich schaffe das auch so, eine halbe Stunde muss ich treten. Macht aber Laune."