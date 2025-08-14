Neues Freizeitangebot im Erzgebirge – ein Wandermärchen für Kinder, Erwachsene und Geocacher?

Passend zum bevorstehenden Märchenfilmfestival Fabulix ist im Frühjahr am Pöhlberg in Annaberg-Buchholz eine neue Attraktion eröffnet worden. „Freie Presse“ hat den Rundweg zusammen mit echten Märchenkennern getestet.

So viel sei schon mal gesagt: Ich mag Märchen. Sehr sogar. Märchen wecken häufig die Fantasie und zeigen, dass man auch mal verträumt sein darf. Und sie haben immer ein gutes Ende. Das hat etwas sehr Hoffnungsvolles. Ich mag aber auch das Erzgebirge mit all seinen wunderbaren Aussichten. In Annaberg-Buchholz wird nun beides gekonnt miteinander...