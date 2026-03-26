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Probe vor der Eröffnung in Buchholz. Im Bild: Swetlana Losensky (r.) und Manuela Conrad.
Probe vor der Eröffnung in Buchholz. Im Bild: Swetlana Losensky (r.) und Manuela Conrad. Foto: Ronny Küttner
Das ehemalige Modehaus Höbler in Buchholz, hier ein Archivfoto, ist ein Gebäude mit langer Handelsgeschichte.
Das ehemalige Modehaus Höbler in Buchholz, hier ein Archivfoto, ist ein Gebäude mit langer Handelsgeschichte. Foto: Ronny Küttner
Der Secondhand-Laden „Kinderwelt“ des Vereins Help zieht ebenfalls ins ehemalige Modehaus Höbler um. Nächste Woche Mittwoch ist Eröffnung. Im Bild: die ehrenamtliche Helferin Constanze Geng.
Der Secondhand-Laden „Kinderwelt“ des Vereins Help zieht ebenfalls ins ehemalige Modehaus Höbler um. Nächste Woche Mittwoch ist Eröffnung. Im Bild: die ehrenamtliche Helferin Constanze Geng. Foto: Ronny Küttner
Probe vor der Eröffnung in Buchholz. Im Bild: Swetlana Losensky (r.) und Manuela Conrad.
Probe vor der Eröffnung in Buchholz. Im Bild: Swetlana Losensky (r.) und Manuela Conrad. Foto: Ronny Küttner
Das ehemalige Modehaus Höbler in Buchholz, hier ein Archivfoto, ist ein Gebäude mit langer Handelsgeschichte.
Das ehemalige Modehaus Höbler in Buchholz, hier ein Archivfoto, ist ein Gebäude mit langer Handelsgeschichte. Foto: Ronny Küttner
Der Secondhand-Laden „Kinderwelt“ des Vereins Help zieht ebenfalls ins ehemalige Modehaus Höbler um. Nächste Woche Mittwoch ist Eröffnung. Im Bild: die ehrenamtliche Helferin Constanze Geng.
Der Secondhand-Laden „Kinderwelt“ des Vereins Help zieht ebenfalls ins ehemalige Modehaus Höbler um. Nächste Woche Mittwoch ist Eröffnung. Im Bild: die ehrenamtliche Helferin Constanze Geng. Foto: Ronny Küttner
Annaberg
Neues Leben in altem Modehaus im Erzgebirge: Laden und Postfiliale öffnen
Redakteur
Von Annett Honscha
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Im ehemaligen Buchholzer Modehaus Höbler werden ab April wieder die Türen für Kunden geöffnet. Der Verein Help schafft dort ein neues Angebot. Was Kunden erwartet.

Ein neues Angebot soll das Zentrum von Buchholz bereichern. Ins ehemalige Modehaus Höbler zieht wieder Leben ein. Der Verein Help wird dort ab Mittwoch eine Postpartnerfiliale betreiben. Zugleich zieht dessen Secondhand-Laden „Kinderwelt“ in das Gebäude um.
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