Annaberg
Im ehemaligen Buchholzer Modehaus Höbler werden ab April wieder die Türen für Kunden geöffnet. Der Verein Help schafft dort ein neues Angebot. Was Kunden erwartet.
Ein neues Angebot soll das Zentrum von Buchholz bereichern. Ins ehemalige Modehaus Höbler zieht wieder Leben ein. Der Verein Help wird dort ab Mittwoch eine Postpartnerfiliale betreiben. Zugleich zieht dessen Secondhand-Laden „Kinderwelt“ in das Gebäude um.
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