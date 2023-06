Neues Urteil: Räuber aus dem Erzgebirge wird aus Psychiatrie entlassen

Er kam in Handschellen und verließ als freier Mann das Gericht. Der Räuber, der mit einem Hammer einen Supermarkt im Erzgebirge überfallen hat, muss nicht wieder in die Psychiatrie. Zehn Monate war der 43-Jährige dort weggesperrt. Im August 2022 waren die Richter am Landgericht Chemnitz davon überzeugt, dass der Erzgebirger psychisch krank sei...