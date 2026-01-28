MENÜ
  • Neustart in Dorf im Erzgebirge: Zwei junge Frauen übernehmen Gasthaus „Zum Holzwurm“

Lisa Adam und Jessica Böhm (r.) eröffnen das Gasthaus „Zum Holzwurm“ wieder.
Lisa Adam und Jessica Böhm (r.) eröffnen das Gasthaus „Zum Holzwurm“ wieder. Bild: Ronny Küttner
Der „Holzwurm“ ist urig mit erzgebirgischen Schriftzügen an den Wänden.
Der „Holzwurm“ ist urig mit erzgebirgischen Schriftzügen an den Wänden. Bild: Ronny Küttner
Ein Hingucker ist auch die Decke mit einer Landkarte aus Holz.
Ein Hingucker ist auch die Decke mit einer Landkarte aus Holz. Bild: Ronny Küttner
Der „Holzwurm“ liegt nahe dem Bahnhof der Fichtelbergbahn in Neudorf.
Der „Holzwurm“ liegt nahe dem Bahnhof der Fichtelbergbahn in Neudorf. Bild: Ronny Küttner
Neustart in Dorf im Erzgebirge: Zwei junge Frauen übernehmen Gasthaus „Zum Holzwurm“
Von Annett Honscha
Jessica Böhm und Lisa Adam waren schon Kindergartenfreundinnen, später Kolleginnen. Ab Februar betreiben sie in Neudorf ihre eigene Gaststätte. Wie ihre Pläne samt „Arbeiterfrühstück“ aussehen.

Sie haben schon vieles gemeinsam erlebt. Nun starten zwei junge Erzgebirgerinnen zusammen als selbstständige Gastronominnen. Jessica Böhm (31) und Lisa Adam (32) betreiben ab Februar das Neudorfer Gasthaus „Zum Holzwurm“. Damit schlagen die einstigen Kindergartenfreundinnen ein neues Kapitel auf.
