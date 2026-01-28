Neustart in Dorf im Erzgebirge: Zwei junge Frauen übernehmen Gasthaus „Zum Holzwurm“

Jessica Böhm und Lisa Adam waren schon Kindergartenfreundinnen, später Kolleginnen. Ab Februar betreiben sie in Neudorf ihre eigene Gaststätte. Wie ihre Pläne samt „Arbeiterfrühstück“ aussehen.

Sie haben schon vieles gemeinsam erlebt. Nun starten zwei junge Erzgebirgerinnen zusammen als selbstständige Gastronominnen. Jessica Böhm (31) und Lisa Adam (32) betreiben ab Februar das Neudorfer Gasthaus „Zum Holzwurm". Damit schlagen die einstigen Kindergartenfreundinnen ein neues Kapitel auf.