Ob ausgesetzter Kangal oder Germanischer Bärenhund: Tierheim im Erzgebirge betreut vermehrt schwer vermittelbare Hunde

Zwei Herdenschutzhund-Mischlinge leben seit 2025 im Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg. Talos und Knut stehen für eine problematische Entwicklung. Das zeigen weitere Fälle wie der von Rocca.

Sein Schicksal hatte 2025 für Aufsehen gesorgt. Ausgesetzt in einem Waldgebiet bei Ehrenfriedersdorf, wird Kangal-Mix Talos seit gut acht Monaten im Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg-Buchholz betreut. Doch eine Vermittlung des Herdenschutzhundes mit speziellen Anforderungen ist laut Tierheimleiterin Peggy Kreher problematisch. Kein... Sein Schicksal hatte 2025 für Aufsehen gesorgt. Ausgesetzt in einem Waldgebiet bei Ehrenfriedersdorf, wird Kangal-Mix Talos seit gut acht Monaten im Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg-Buchholz betreut. Doch eine Vermittlung des Herdenschutzhundes mit speziellen Anforderungen ist laut Tierheimleiterin Peggy Kreher problematisch. Kein...