Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Oliver K. seit einem Jahr im Erzgebirge vermisst: „Wir haben angefangen - wir bringen es auch zu Ende“

Am 8. Oktober 2024 verliert sich die Spur eines 34-jährigen Annaberg-Buchholzers. Indizien weisen darauf hin: Der Schwarzbefahrer wurde in einem Stollen verschüttet.
Am 8. Oktober 2024 verliert sich die Spur eines 34-jährigen Annaberg-Buchholzers. Indizien weisen darauf hin: Der Schwarzbefahrer wurde in einem Stollen verschüttet. Bild: Ronny Küttner
Am 8. Oktober 2024 verliert sich die Spur eines 34-jährigen Annaberg-Buchholzers. Indizien weisen darauf hin: Der Schwarzbefahrer wurde in einem Stollen verschüttet.
Am 8. Oktober 2024 verliert sich die Spur eines 34-jährigen Annaberg-Buchholzers. Indizien weisen darauf hin: Der Schwarzbefahrer wurde in einem Stollen verschüttet. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Oliver K. seit einem Jahr im Erzgebirge vermisst: „Wir haben angefangen - wir bringen es auch zu Ende“
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 8. Oktober 2024 verliert sich in Frohnau die Spur des Schwarzbefahrers. Indizien weisen auf ein Unglück unter Tage hin. Ist der Fall ein Cold Case, ein ungeklärter Kriminalfall – und was haben Influencer damit zu tun?

„Für Oli – wir geben Dich nicht auf.“ Exemplarisch prangt dieses Versprechen am verzinkten Bauzaun, gesprayt auf ein weißes Tuch. Die mobile Absperrung sichert ein Stück Waldboden zwischen hohen Fichten im Frohnauer Altbergbaugebiet unweit des Schreckenbergs. Seit Monaten. Doch der Bauzaun ist gleichzeitig Erinnerung an einen Menschen –...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
15.09.2025
6 min.
Welche Straßen im Erzgebirge diese Woche gesperrt sind
Im Erzgebirge sind wieder zahlreiche Straßen gesperrt.
Auf vielen Straßen im Erzgebirgskreis müssen Kraftfahrer in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, zeigt die „Freie Presse“.
unserer Redaktion
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
24.07.2025
2 min.
Das gibt’s nur im Erzgebirge: Im Bergmannshabit zum Gottesdienst unter freiem Himmel
Vor der Schreckenbergruine in Frohnau wird Sonntag ein Berggottesdienst gefeiert.
Am Annatag feiern die Bergleute am Schreckenberg in Frohnau ihre Schutzpatronin. Gastgeber ist die Bergknapp- und Brüderschaft „Glück auf“ Frohnau/Annaberg-Buchholz.
Katrin Kablau
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
Mehr Artikel