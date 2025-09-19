Oliver K. seit einem Jahr im Erzgebirge vermisst: „Wir haben angefangen - wir bringen es auch zu Ende“

Am 8. Oktober 2024 verliert sich in Frohnau die Spur des Schwarzbefahrers. Indizien weisen auf ein Unglück unter Tage hin. Ist der Fall ein Cold Case, ein ungeklärter Kriminalfall – und was haben Influencer damit zu tun?

„Für Oli – wir geben Dich nicht auf." Exemplarisch prangt dieses Versprechen am verzinkten Bauzaun, gesprayt auf ein weißes Tuch. Die mobile Absperrung sichert ein Stück Waldboden zwischen hohen Fichten im Frohnauer Altbergbaugebiet unweit des Schreckenbergs. Seit Monaten. Doch der Bauzaun ist gleichzeitig Erinnerung an einen Menschen –...