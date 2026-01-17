MENÜ
Jana, Martha, Katel, Netti und Eileen (v. l.) sind für „Rave am Fichtelberg“ eigens aus Freital beziehungsweise Dresden angereist und sofort zur Party aufs Plateau gefahren.
Jana, Martha, Katel, Netti und Eileen (v. l.) sind für „Rave am Fichtelberg“ eigens aus Freital beziehungsweise Dresden angereist und sofort zur Party aufs Plateau gefahren.
Annaberg
Partystimmung bei „Rave am Fichtelberg“ – Die ersten Bilder
Von Katrin Kablau
Gäste feiern im Nebel eine große Open Air-Party.

Entspannt feiernde Gäste und glückliche Gastgeber. Seit einigen Stunden läuft die Premiere von „Rave am Fichtelberg“. Dafür hatten die Veranstalter um Theresa Seidler und Mischa Leppin 25 DJs gewinnen können, die an fünf Stationen das Publikum mit Musik von House bis Techno begeistern wollen.
