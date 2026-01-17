Annaberg
Gäste feiern im Nebel eine große Open Air-Party.
Entspannt feiernde Gäste und glückliche Gastgeber. Seit einigen Stunden läuft die Premiere von „Rave am Fichtelberg“. Dafür hatten die Veranstalter um Theresa Seidler und Mischa Leppin 25 DJs gewinnen können, die an fünf Stationen das Publikum mit Musik von House bis Techno begeistern wollen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.