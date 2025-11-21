Pettersson und Findus im Erzgebirge: Theater inszeniert neues Weihnachtsmärchen

Annaberg
Der alte Pettersson und sein frecher Kater Findus sind die Hauptakteure der Geschichte im Wintersteintheater in Annaberg-Buchholz. Eine wichtige Rolle dabei spielt zudem ein Chef, der sein Unternehmen zugeschlossen hat.
Der alte Pettersson, der auf seinem Hof in Schweden die ungewöhnlichsten Apparate bastelt, und sein stets zu Streichen aufgelegter Kater Findus sind die Hauptakteure im neuen Weihnachtsmärchen des Eduard-von-Winterstein-Theaters. Am 23. November heißt es in Annaberg-Buchholz zum ersten Mal „Morgen, Findus, wird’s was geben“. In die Rolle...
