Vom eigenen Unternehmen direkt in die Theaterwerkstatt: Thomas Körner leitet nun die Tischlerei an der Bambergstraße.
Vom eigenen Unternehmen direkt in die Theaterwerkstatt: Thomas Körner leitet nun die Tischlerei an der Bambergstraße. Bild: Ronny Küttner
Da sind echte Tüftler gefragt: Oliver Müller mit einem Wagen voller Requisiten für Petterssons Weihnachtsmannmaschine.
Da sind echte Tüftler gefragt: Oliver Müller mit einem Wagen voller Requisiten für Petterssons Weihnachtsmannmaschine. Bild: Ronny Küttner
Praktikant Jonathan Osten (l.) lauscht sich beim dienstältesten Tischlereimitarbeiter Frank Schröter viele Tricks und Kniffe ab.
Praktikant Jonathan Osten (l.) lauscht sich beim dienstältesten Tischlereimitarbeiter Frank Schröter viele Tricks und Kniffe ab. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Pettersson und Findus im Erzgebirge: Theater inszeniert neues Weihnachtsmärchen
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der alte Pettersson und sein frecher Kater Findus sind die Hauptakteure der Geschichte im Wintersteintheater in Annaberg-Buchholz. Eine wichtige Rolle dabei spielt zudem ein Chef, der sein Unternehmen zugeschlossen hat.

Der alte Pettersson, der auf seinem Hof in Schweden die ungewöhnlichsten Apparate bastelt, und sein stets zu Streichen aufgelegter Kater Findus sind die Hauptakteure im neuen Weihnachtsmärchen des Eduard-von-Winterstein-Theaters. Am 23. November heißt es in Annaberg-Buchholz zum ersten Mal „Morgen, Findus, wird’s was geben“. In die Rolle...
