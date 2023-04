Pommes, Nudeln und Falafel: Neues Duo eröffnet Yalla-Imbiss am Greifenbachstauweiher

Sophie Mönch und Osama Abou El Azm sind die neuen Betreiber eines altbekannten Imbisses an dem Gewässer im Erzgebirge. Zurzeit investieren die Inhaber eines ägyptischen Restaurants mehrere10.000 Euro in den Umbau des Gebäudes und in moderne Technik. In wenigen Wochen wollen sie eröffnen. Doch ihre Pläne gehen darüber hinaus.

Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm, hat die Hauptsaison am Greifenbachstauweiher nicht begonnen. Doch für Sophie Mönch und Osama Abou El Azm drängt die Zeit. Sie sind die neuen Pächter des Imbisses auf der Ehrenfriedersdorfer Seite des Gewässers. "Am Pfingst-Wochenende wollen wir ihn zum ersten Mal öffnen", sagt Sophie Mönch. Aktuell ist das...