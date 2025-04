Premiere im Erzgebirge: 6000 Eier zieren ersten Osterbrunnen in Annaberg-Buchholz

Es ist alles angerichtet für das große Osterfest in Annaberg-Buchholz. Erstmals schmückt eine Osterkrone den Barbara-Uthmann-Brunnen auf dem Markt. Was zur feierlichen Einweihung am Samstag geplant ist.

Ostern steht vor der Tür. Und in Annaberg-Buchholz wird das Fest mit einer Premiere gefeiert. Auf Initiative des Werberings schmückt erstmals überhaupt eine Osterkrone den Barbara-Uthmann-Brunnen auf dem Markt. Das soll am Samstag gefeiert werden. Ostern steht vor der Tür. Und in Annaberg-Buchholz wird das Fest mit einer Premiere gefeiert. Auf Initiative des Werberings schmückt erstmals überhaupt eine Osterkrone den Barbara-Uthmann-Brunnen auf dem Markt. Das soll am Samstag gefeiert werden.