Prominenz im Erzgebirge: Wer läuft beim Märchenfilmfestival über den roten Teppich?

Das fünftägige Festival vereint vor allem Film- und Fernsehschaffende – bekannte und weniger bekannte Gesichter. Es kommen aber auch ein Supertalent und ein neuer Star am Schlagerhimmel.

„Die wilden Hühner“, „Bibi Blocksberg“ oder auch „Pünktchen und Anton“ haben Generationen von Kindern begleitet. Genauso wie „Dornröschen“, „Der Froschkönig“ oder „Der Sterntaler“. Als Filmproduktionen stehen sie alle für einen Namen in der Filmbranche: Uschi Reich. Die gebürtige Allgäuerin gehört zur großen Schar... „Die wilden Hühner“, „Bibi Blocksberg“ oder auch „Pünktchen und Anton“ haben Generationen von Kindern begleitet. Genauso wie „Dornröschen“, „Der Froschkönig“ oder „Der Sterntaler“. Als Filmproduktionen stehen sie alle für einen Namen in der Filmbranche: Uschi Reich. Die gebürtige Allgäuerin gehört zur großen Schar...