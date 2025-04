Rätselhafte Geschichte im Erzgebirge: Lebt eine Frau in diesem Auto?

Die Nummernschilder sind abmontiert. Neben dem Auto stapelt sich Müll. Ein VW auf dem Kätplatz sorgt in Annaberg-Buchholz für Gesprächsstoff.

Es wird inzwischen viel über sie und ihr Auto in Annaberg-Buchholz gesprochen. Und genauso viel spekuliert. Was sucht die Frau auf dem Kätplatz? Wo kommt sie her? Und lebt sie tatsächlich in ihrem Auto?