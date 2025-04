Raubüberfall im Erzgebirge: Rentnerin auf Friedhof Handtasche weggerissen

Eine 73-Jährige ist bei einem Überfall in Annaberg-Buchholz gestürzt und wurde schwer verletzt. Das berichtet die Polizei, die bei der Tätersuche auf Zeugen setzt.

Eine 73-Jährige wurde am Donnerstag, 20. März, auf einem Friedhof in Annaberg-Buchholz beraubt und schwer verletzt, so die Polizei. Ein Mann hatte der Frau auf dem Gelände des Friedhofs nahe des Barbara-Uthmann-Rings eine grüne Handtasche weggerissen. Die Beraubte stürzte dabei. Laut Polizei wird der Täter als etwa 1,75 Meter groß, 20 bis...