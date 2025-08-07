Reichsbürger-Schießtraining für Umsturzpläne? Festnahmen im Erzgebirge und in Chemnitz

Unter Führung des bayerischen Landeskriminalamts gab es am Donnerstag in mehreren Bundesländern Razzien gegen mutmaßliche Rechtsterroristen. Drei Personen wurden festgenommen, zwei davon in Sachsen.

Auf einer Schießbahn in Bayern sollen sie für einen Umsturzversuch im Berliner Reichstagsgebäude trainiert haben: Drei Personen aus dem Umfeld der mutmaßlich gewaltbereiten Reichsbürgergruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß sind am Donnerstag bei Durchsuchungen in mehreren Bundesländern von der Polizei verhaftet worden. Zwei der Festnahmen gab... Auf einer Schießbahn in Bayern sollen sie für einen Umsturzversuch im Berliner Reichstagsgebäude trainiert haben: Drei Personen aus dem Umfeld der mutmaßlich gewaltbereiten Reichsbürgergruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß sind am Donnerstag bei Durchsuchungen in mehreren Bundesländern von der Polizei verhaftet worden. Zwei der Festnahmen gab...