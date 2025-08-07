Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Reichsbürger-Schießtraining für Umsturzpläne? Festnahmen im Erzgebirge und in Chemnitz

Sondereinsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Donnerstagmorgen eine Wohnung in Annaberg-Buchholz.
Sondereinsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Donnerstagmorgen eine Wohnung in Annaberg-Buchholz. Bild: Andre März
Sondereinsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Donnerstagmorgen eine Wohnung in Annaberg-Buchholz.
Sondereinsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Donnerstagmorgen eine Wohnung in Annaberg-Buchholz. Bild: Andre März
Annaberg
Reichsbürger-Schießtraining für Umsturzpläne? Festnahmen im Erzgebirge und in Chemnitz
Von André März, Joseph Wenzel, Patrick Herrl, Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter Führung des bayerischen Landeskriminalamts gab es am Donnerstag in mehreren Bundesländern Razzien gegen mutmaßliche Rechtsterroristen. Drei Personen wurden festgenommen, zwei davon in Sachsen.

Auf einer Schießbahn in Bayern sollen sie für einen Umsturzversuch im Berliner Reichstagsgebäude trainiert haben: Drei Personen aus dem Umfeld der mutmaßlich gewaltbereiten Reichsbürgergruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß sind am Donnerstag bei Durchsuchungen in mehreren Bundesländern von der Polizei verhaftet worden. Zwei der Festnahmen gab...
