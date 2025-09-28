Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Schauriger Fund im Erzgebirge: Tote Person in Jagdkanzel entdeckt – Polizei prüft Verbindung zu Vermisstenfall

Auf einem Feld nahe Herold wurde am Samstagabend eine tote Person gefunden. Bild: André März
Auf einem Feld nahe Herold wurde am Samstagabend eine tote Person gefunden. Bild: André März
Annaberg
Schauriger Fund im Erzgebirge: Tote Person in Jagdkanzel entdeckt – Polizei prüft Verbindung zu Vermisstenfall
Redakteur
Von Heike Mann
Die Kriminalpolizei ermittelt zu einem Leichenfund im Thumer Ortsteil Herold. Bisher gibt es keine Informationen zur Identität der toten Person. Mögliche Verbindungen zu einem Vermisstenfall werden geprüft.

Wer ist der oder die Tote? Diese Frage stellt sich, nachdem Samstagnacht im Thumer Ortsteil Herold eine leblose Person in einem Jagdhochstand gefunden wurde. Zu deren Identität macht die Polizei aktuell keine Angaben und verweist auf ausstehende gerichtsmedizinische Untersuchungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.
