Schauriger Fund im Erzgebirge: Tote Person in Jagdkanzel entdeckt – Polizei prüft Verbindung zu Vermisstenfall

Annaberg
Die Kriminalpolizei ermittelt zu einem Leichenfund im Thumer Ortsteil Herold. Bisher gibt es keine Informationen zur Identität der toten Person. Mögliche Verbindungen zu einem Vermisstenfall werden geprüft.
Wer ist der oder die Tote? Diese Frage stellt sich, nachdem Samstagnacht im Thumer Ortsteil Herold eine leblose Person in einem Jagdhochstand gefunden wurde. Zu deren Identität macht die Polizei aktuell keine Angaben und verweist auf ausstehende gerichtsmedizinische Untersuchungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.