Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst

Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.

In zwei Wochen beginnt im Erzgebirge die schönste Zeit des Jahres – mit Schwibbogen, Räuchermännchen und Weihnachtspyramiden. Entsprechend groß war am Samstagnachmittag der Andrang beim diesjährigen Weihnachtsflohmarkt im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Wer dort günstig erzgebirgische Holzkunst für Weihnachten erwerben... In zwei Wochen beginnt im Erzgebirge die schönste Zeit des Jahres – mit Schwibbogen, Räuchermännchen und Weihnachtspyramiden. Entsprechend groß war am Samstagnachmittag der Andrang beim diesjährigen Weihnachtsflohmarkt im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Wer dort günstig erzgebirgische Holzkunst für Weihnachten erwerben...