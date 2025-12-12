Schnitzer im Erzgebirge zeigen Figuren für neue Ortspyramide

Das Schnitzerheim Geyer öffnet an den Adventswochenenden und in den Zwischentagen für Besucher. Zu sehen sind auch mehrere Heimat- und Weihnachtsberge. Einer kam erst 2025 hinzu.

Das Schnitzerheim in Geyer öffnet an den Adventswochenenden sowie vom 26. bis 30. Dezember für Besucher. Diese können dann auch einen Teil der Pyramidenfiguren für die in den nächsten Jahren geplante neue Ortspyramide sehen.