Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Robby Schubert
Bild: Robby Schubert
Annaberg
Schule im Erzgebirge feiert Jubiläum
Von Natalie Süß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor 130 Jahren eröffnete an der Pestalozzistraße in Annaberg-Buchholz eine Schule. Heute ist es das Landkreis-Gymnasium St. Annen. Am Freitag ging es hoch her.

Die Schüler des Landkreis-Gymnasiums St. Annen in Annaberg-Buchholz haben am Freitag das 130-jährige Bestehen ihres Schulgebäudes gefeiert. In einem Gottesdienst – mitgestaltet von den Elftklässlerinnen Nora Müller, Lena Frauenlob, Josi Drechsler (v. l.) – und in einem Festakt in der Aula blickten Kollegium, Eltern, frühere und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:28 Uhr
2 min.
ZEW-Index überrascht: Hoffnung für Autobranche und Chemie
Börsianer schauen überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch Finanzexperten schöpfen Zuversicht. Gerade für exportorientierte Branchen, darunter deutsche Schlüsselindustrien, sehen sie bessere Aussichten.
11.09.2025
3 min.
Vernissage läutet Jubiläum an Schule im Erzgebirge ein
Kunstlehrerin Silke Schön sowie die Schüler Frida Klöden, Lilly Häckel, Silas Strauß und Steve Uhlig zur Vernissage im Annaberger „Erzhammer“
Am Landkreis-Gymnasium Sankt Annen in Annaberg-Buchholz wird am Freitag auf 130 Jahre Schule im Wandel geblickt. Schon jetzt hat dazu eine besondere Ausstellung im „Erzhammer“ eröffnet.
Patrick Herrl
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
21.08.2025
2 min.
Das gibt’s nur im Erzgebirge: Warum vor dem Wünsche-Haus der „Freien Presse“ eine lange Schlange steht
Märchenprinz Pavel Trávníček ist auch beim 4. Internationalen Märchenfilmfestival Fabulix in Annaberg-Buchholz der ungekrönte Publikumsliebling. Am Donnerstag gab es einen Ansturm.
Katrin Kablau
Mehr Artikel