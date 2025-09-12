Schule im Erzgebirge feiert Jubiläum

Vor 130 Jahren eröffnete an der Pestalozzistraße in Annaberg-Buchholz eine Schule. Heute ist es das Landkreis-Gymnasium St. Annen. Am Freitag ging es hoch her.

Die Schüler des Landkreis-Gymnasiums St. Annen in Annaberg-Buchholz haben am Freitag das 130-jährige Bestehen ihres Schulgebäudes gefeiert. In einem Gottesdienst – mitgestaltet von den Elftklässlerinnen Nora Müller, Lena Frauenlob, Josi Drechsler (v. l.) – und in einem Festakt in der Aula blickten Kollegium, Eltern, frühere und...