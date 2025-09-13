Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Schwerer Brand im Erzgebirge: 30 geistig behinderte Menschen und Pfleger gerettet – Notunterkunft in Kindertagesstätte

Ein Retter bringt einen Schwerbehinderten in Sicherheit: Bei dem Brand in Annaberg-Buchholz bei der Lebenshilfe gab es glücklicherweise keine Verletzten.
Ein Retter bringt einen Schwerbehinderten in Sicherheit: Bei dem Brand in Annaberg-Buchholz bei der Lebenshilfe gab es glücklicherweise keine Verletzten. Bild: André März
Annaberg
Schwerer Brand im Erzgebirge: 30 geistig behinderte Menschen und Pfleger gerettet – Notunterkunft in Kindertagesstätte
Von Jan Oechsner, André März, Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Notruf ging 7.50 Uhr in der Rettungsleitstelle ein: Brand in einem Wohnheim der Lebenshilfe in Annaberg-Buchholz. Wie durch ein Wunder wurde offenkundig niemand verletzt.

In einem bewohnten Heim für Menschen mit Behinderung in Annaberg-Buchholz ist am Samstag in den Morgenstunden ein schwerer Brand ausgebrochen - das komplette Haus ist verraucht gewesen. 30 Bewohner samt Betreuer mussten umgehend aus dem Haus gerettet werden, oder konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Vier Bewohner konnten nur über eine...
