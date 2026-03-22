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Nach einem Raub in Annaberg-Buchholz ermittelt die Polizei.
Nach einem Raub in Annaberg-Buchholz ermittelt die Polizei. Foto: Symbolbild Bernd Weißbrod/dpa
Nach einem Raub in Annaberg-Buchholz ermittelt die Polizei.
Nach einem Raub in Annaberg-Buchholz ermittelt die Polizei. Foto: Symbolbild Bernd Weißbrod/dpa
Annaberg
Schwerer Raub im Erzgebirge: Täter sticht auf Opfer ein
Redakteur
Von Kjell Riedel
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In Annaberg-Buchholz ist am Freitag ein Seniorenpaar in seinem Wohnhaus attackiert und zur Herausgabe von Geld gezwungen worden. Der Täter flüchtete nach Chemnitz.

Ein Fall von schwerem Raub mit zwei Verletzten beschäftigt die Chemnitzer Kriminalpolizei seit Freitag. Zugetragen hat sich das Ganze in Annaberg-Buchholz. Darüber informierte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag.
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Erschienen am: 22.03.2026 | 11:57 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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