Schwerer Raub im Erzgebirge: Täter sticht auf Opfer ein

In Annaberg-Buchholz ist am Freitag ein Seniorenpaar in seinem Wohnhaus attackiert und zur Herausgabe von Geld gezwungen worden. Der Täter flüchtete nach Chemnitz.

Ein Fall von schwerem Raub mit zwei Verletzten beschäftigt die Chemnitzer Kriminalpolizei seit Freitag. Zugetragen hat sich das Ganze in Annaberg-Buchholz. Darüber informierte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag. Ein Fall von schwerem Raub mit zwei Verletzten beschäftigt die Chemnitzer Kriminalpolizei seit Freitag. Zugetragen hat sich das Ganze in Annaberg-Buchholz. Darüber informierte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag.