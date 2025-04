Schwerer Raub in Annaberg-Buchholz: 56-Jähriger wird mehrfach Opfer von Angriffen

Ein 56-Jähriger ist am Dienstag im Landratsamt in Annaberg mit Reizgas besprüht und wenig später am Busbahnhof verletzt worden. Drei junge Männer wurden vorläufig festgenommen. Was noch bekannt ist.

Zwei junge Männer und ein Jugendlicher sind nach einem schweren Raub in Annaberg-Buchholz am Dienstagnachmittag als Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Dabei wurde ein 56-Jähriger mehrfach Opfer eines Angriffs. Laut Polizei hatte ein zunächst unbekannter Täter dem Mann im Landratsamt an der Paulus-Jenisius-Straße Reizgas ins... Zwei junge Männer und ein Jugendlicher sind nach einem schweren Raub in Annaberg-Buchholz am Dienstagnachmittag als Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Dabei wurde ein 56-Jähriger mehrfach Opfer eines Angriffs. Laut Polizei hatte ein zunächst unbekannter Täter dem Mann im Landratsamt an der Paulus-Jenisius-Straße Reizgas ins...