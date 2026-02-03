Schwerer Unfall im Erzgebirge: Drei Personen nach Kollision verletzt

Ein 23-Jähriger kam mit seinem Ford von der Fahrbahn ab und prallte mit einem entgegenkommenden Renault zusammen.

Ein schwerer Unfall hat sich am Montag in der Nähe des Annaberg-Buchholzer Ortsteils Frohnau ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 25-Jähriger gegen 17.20 Uhr mit seinem Ford auf der Sehmatalstraße (S 261) in Richtung Schönfeld. Etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang Frohnau kam der Ford nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit...