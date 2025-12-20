MENÜ
Beim Unfall in Annaberg auf der B 95 sind zwei Personen leicht verletzt worden.
Beim Unfall in Annaberg auf der B 95 sind zwei Personen leicht verletzt worden. Bild: Niko Mutschmann
Beim Unfall in Annaberg auf der B 95 sind zwei Personen leicht verletzt worden.
Beim Unfall in Annaberg auf der B 95 sind zwei Personen leicht verletzt worden. Bild: Niko Mutschmann
Annaberg
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Polizei nennt neue Details
Redakteur
Von Katrin Kablau
Mehr als 30.000 Euro Schaden sind Freitagmittag bei dem Auffahrunfall in der Annaberger Innenstadt entstanden. Ein Senior hatte sich nicht an die Verkehrsregelung gehalten.

Einen Tag nach dem schweren Unfall im Erzgebirge hat die Polizei über Details informiert. Der Crash auf der Bundesstraße 95 Freitagmittag in Annaberg-Buchholz hatte für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich gesorgt.
