Schwerer Unfall im Erzgebirge: Polizei nennt neue Details

Annaberg
Mehr als 30.000 Euro Schaden sind Freitagmittag bei dem Auffahrunfall in der Annaberger Innenstadt entstanden. Ein Senior hatte sich nicht an die Verkehrsregelung gehalten.
Einen Tag nach dem schweren Unfall im Erzgebirge hat die Polizei über Details informiert. Der Crash auf der Bundesstraße 95 Freitagmittag in Annaberg-Buchholz hatte für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich gesorgt.
