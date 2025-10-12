Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist

Annaberg
Ein Transporter kappt einen Mast und kippt um. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Die Elterleiner Straße ist wegen eines schweren Unfalls am Samstagmorgen über mehrere Stunden gesperrt gewesen. Das hat das Polizeihauptkommissarin Nicole Musche, Diensthabende im Lagezentrum der Polizei Chemnitz, bestätigt.
