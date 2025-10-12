Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist

Bild: Andre Maerz
Bild: Andre Maerz
Annaberg
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Von Katrin Kablau und André März
Ein Transporter kappt einen Mast und kippt um. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.

Die Elterleiner Straße ist wegen eines schweren Unfalls am Samstagmorgen über mehrere Stunden gesperrt gewesen. Das hat das Polizeihauptkommissarin Nicole Musche, Diensthabende im Lagezentrum der Polizei Chemnitz, bestätigt.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
