Sieben Rodelhänge fürs pure Vergnügen im Erzgebirge

Annaberg
Marienberg, Annaberg, Johanngeorgenstadt oder lieber der Rodelberg in Meinersdorf und Bockau? „Freie Presse“ hat ultimative Empfehlungen fürs Schlitten fahren zusammengetragen. Und bietet einen Extratipp fürs Nachtrodeln.
Schlitten fahren ist nur was für Kinder? Laut Gesundheitskasse AOK verbrennen beim Rodeln pro Stunde bis zu 250 Kalorien. Na, wenn das nicht überzeugt?! „Freie Presse“ hat eine Auswahl beliebter Rodelstrecken im Erzgebirge zusammengetragen.
