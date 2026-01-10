Sieben Rodelhänge fürs pure Vergnügen im Erzgebirge

MENÜ
Ein Vergnügen. Am Geyersdorfer Skihang gibt es Schlitten zum Ausleihen, die mit dem Lift nach oben gezogen werden – hier Ralf Schaarschmidt und Jens Röhner (v. l.) vom Skiverein.
Ein Vergnügen. Am Geyersdorfer Skihang gibt es Schlitten zum Ausleihen, die mit dem Lift nach oben gezogen werden – hier Ralf Schaarschmidt und Jens Röhner (v. l.) vom Skiverein. Bild: André März
Etwa 20 bis 30 Meter breit und rund 150 Meter lang ist der Rodelhang am Galgenberg in Marienberg.
Etwa 20 bis 30 Meter breit und rund 150 Meter lang ist der Rodelhang am Galgenberg in Marienberg. Bild: Kristian Hahn
Für die Zschopauerin Michelle Rothe und ihre Familie ist der Gornauer Rodelhang bei guten Schneebedingungen schon fast ein Muss.
Für die Zschopauerin Michelle Rothe und ihre Familie ist der Gornauer Rodelhang bei guten Schneebedingungen schon fast ein Muss. Bild: Andreas Bauer
Auf dem Rodelhang in Hammerunterwiesenthal ist am Wochenende offizieller Saisonstart.
Auf dem Rodelhang in Hammerunterwiesenthal ist am Wochenende offizieller Saisonstart. Bild: Ronny Küttner
Die Naturrodelbahn am Pöhlberg ist gut 800 Meter lang. Auch abends kann dort gerodelt werden.
Die Naturrodelbahn am Pöhlberg ist gut 800 Meter lang. Auch abends kann dort gerodelt werden. Bild: Ronny Küttner
Alisia (l.) und Leni aus Leukersdorf besuchten den Rodelhang in Meinersdorf.
Alisia (l.) und Leni aus Leukersdorf besuchten den Rodelhang in Meinersdorf. Bild: Ralf Wendland
Am Rodelhang in Bockau gibt es flachere Abschnitte, während Mutige von ganz oben starten. Dort wartet eine steilere Passage, die Tempo bringt, ohne gleich zur Mutprobe zu werden.
Am Rodelhang in Bockau gibt es flachere Abschnitte, während Mutige von ganz oben starten. Dort wartet eine steilere Passage, die Tempo bringt, ohne gleich zur Mutprobe zu werden. Bild: Lara Lässig
Beste Bedingungen gibt es am Schlittenlift am Külliggut in Johanngeorgenstadt.
Beste Bedingungen gibt es am Schlittenlift am Külliggut in Johanngeorgenstadt. Bild: Niko Mutschmann
Annaberg
Sieben Rodelhänge fürs pure Vergnügen im Erzgebirge
Marienberg, Annaberg, Johanngeorgenstadt oder lieber der Rodelberg in Meinersdorf und Bockau? „Freie Presse“ hat ultimative Empfehlungen fürs Schlitten fahren zusammengetragen. Und bietet einen Extratipp fürs Nachtrodeln.

Schlitten fahren ist nur was für Kinder? Laut Gesundheitskasse AOK verbrennen beim Rodeln pro Stunde bis zu 250 Kalorien. Na, wenn das nicht überzeugt?! „Freie Presse“ hat eine Auswahl beliebter Rodelstrecken im Erzgebirge zusammengetragen.
