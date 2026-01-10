Sieben Rodelhänge fürs pure Vergnügen im Erzgebirge

Ein Vergnügen. Am Geyersdorfer Skihang gibt es Schlitten zum Ausleihen, die mit dem Lift nach oben gezogen werden – hier Ralf Schaarschmidt und Jens Röhner (v. l.) vom Skiverein. Bild: André März

Etwa 20 bis 30 Meter breit und rund 150 Meter lang ist der Rodelhang am Galgenberg in Marienberg. Bild: Kristian Hahn

Für die Zschopauerin Michelle Rothe und ihre Familie ist der Gornauer Rodelhang bei guten Schneebedingungen schon fast ein Muss. Bild: Andreas Bauer

Auf dem Rodelhang in Hammerunterwiesenthal ist am Wochenende offizieller Saisonstart. Bild: Ronny Küttner

Die Naturrodelbahn am Pöhlberg ist gut 800 Meter lang. Auch abends kann dort gerodelt werden. Bild: Ronny Küttner

Alisia (l.) und Leni aus Leukersdorf besuchten den Rodelhang in Meinersdorf. Bild: Ralf Wendland

Am Rodelhang in Bockau gibt es flachere Abschnitte, während Mutige von ganz oben starten. Dort wartet eine steilere Passage, die Tempo bringt, ohne gleich zur Mutprobe zu werden. Bild: Lara Lässig