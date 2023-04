Silberberg-Städte wollen Annaberg Konkurrenz machen

65.000 Einwohner in fünf Erzgebirgskommunen - damit lässt sich in den Wettstreit mit den Oberzentren treten. Der Beirat des Städtebundes hat jetzt Einigkeit demonstriert, und die ist dringend nötig, will man nicht noch mehr Einwohner verlieren.

