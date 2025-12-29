Silvester im Erzgebirge: Wo Kurzentschlossene noch feiern können

Annaberg
Der Countdown läuft, viele Angebote sind schon ausgebucht. Doch im Erzgebirge gibt es zum Jahreswechsel noch mehrere Möglichkeiten, Silvester in geselliger Runde zu verbringen – drinnen wie draußen.
Für Kurzentschlossene wird es eng – ausgebucht ist der Jahreswechsel im Erzgebirge aber längst nicht überall. Von der großen Open-Air-Party bis zum festlichen Abend mit Büfett: Die „Freie Presse“ zeigt, wo in der Region gefeiert werden kann.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.