Skisaison: Endspurt am Fichtelberg

Der Skibetrieb am Haupthang in Oberwiesenthal ist am Samstag beendet worden. Auf einer Piste ist aber weiterhin alpiner Wintersport möglich.

