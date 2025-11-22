Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Skisaison im Erzgebirge: „Unser Ziel ist es, den Skihang am Dienstagabend freizugeben“

Annaberg
Skisaison im Erzgebirge: „Unser Ziel ist es, den Skihang am Dienstagabend freizugeben“
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Circa 60 Skilifte gibt es im Erzgebirge. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?

Vorfreude – Webcams sei Dank! Die Zauberer in den Skigebieten des Erzgebirges ackern seit Donnerstag an der besten Packung Kunstschnee auf den Pisten. Die Schneekanonen und Lanzen laufen am Fichtelberg, dem tschechischen Klínovec und auch am Eibenstocker Adlerfelsen – bei stabilen Minusgraden und einem ersten Hauch Winter. „Wir sehen uns im...
