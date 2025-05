So laufen die Dreharbeiten für den Erzgebirgskrimi: „Ich sehe Filme jetzt mit anderen Augen“

Seit einem Monat wird in und um Annaberg-Buchholz die nächste Folge der beliebten ZDF-Reihe gedreht. Besonders lang hielt sich das Filmteam bei Angelique Fleischer in Frohnau auf. Wie sie die Wochen erlebt hat und um was es in der Episode gehen wird.

Ihre Beiträge in den sozialen Medien werden hundertfach geliked. Noch größer aber war das Interesse an Angelique Fleischers jüngsten Fotos. Schließlich hat die Wirtin der Bergschmiede „Markus Röhling" in Frohnau mit Teresa Weißbach, Lara Mandoki und Kai Scheve auch die drei Hauptdarsteller des Erzgebirgskrimis vor die Linse bekommen.