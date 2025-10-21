Spendensammler aus dem Erzgebirge hofft noch auf weitere Stimmen

Annaberg
Der Jahnsbacher Thomas Hänel ist der Mann hinter der erfolgreichen Aktion „Thom hilft“. Derzeit baut er selbst auf Unterstützung.
Thomas Hänel hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: Der Jahnsbacher, der mit seiner Aktion „Thom hilft“ seit fast zehn Jahren erfolgreich Geld für krebskranke Kinder und deren Familien sammelt, ist für den Deutschen Engagementpreis 2025 nominiert und sammelt derzeit Stimmen für den Publikumspreis. Jener ist mit 10.000 Euro dotiert, die...
