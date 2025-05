Stadt im Erzgebirge erinnert an das Ende des Todesmarsches vor 80 Jahren

Anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung vom Nationalsozialismus findet am Donnerstag auch in Annaberg-Buchholz eine Gedenkveranstaltung statt. Einen Tag später erklingen 15 Minuten die Kirchenglocken.

Am Donnerstag jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung vom Nationalsozialismus. Gleichzeitig erinnert die Stadt Annaberg-Buchholz an ein besonders dunkles Kapitel ihrer Geschichte: den Todesmarsch der Häftlinge des KZ Buchenwald Außenlager Neustaßfurt, der am 8. Mai 1945 in Annaberg nach 440 Kilometern und 27...