Stadt im Erzgebirge verhängt Alkoholverbot in Parkanlagen

In fünf Grünanlagen in Annaberg-Buchholz soll eine saisonale Regelung Alkoholkonsum einschränken. Was bezweckt die Stadt damit?

In bestimmten Parks sowie auf Spiel- und Sportanlagen in Annaberg-Buchholz gilt seit Anfang des Monats Alkoholverbot. Das teilt die Stadtverwaltung mit und verweist auf die Grünanlagensatzung. Diese beinhaltet die saisonale Regelung (1. April bis 31. Oktober), die den Konsum alkoholischer Getränke einschränkt. Ziel ist es, Aufenthaltsqualität,...