Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas

Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.

Der Kurort Oberwiesenthal bereitet sich auf ein historisches Großereignis vor: Im September 2026 wird die höchstgelegene Stadt Deutschlands zum Gastgeber für die deutsche und europäische Wanderszene. Im Mittelpunkt steht der 123. Deutsche Wandertag, der tausende Gäste in die Unesco-Welterberegion Erzgebirge/Krušnohoří locken soll. Das...